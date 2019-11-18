خبير بالشأن الإسرائيلي: الكفة تميل لصالح نتنياهو لتشكيل حكومة أقلية

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خاص دنيا الوطن

أكد خبير الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أنه من المتوقع، أن يُعيد زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، كتاب تكليفه بمشاورات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، الساعات المقبلة، بعد فشله بتشكيل هذه الحكومة.



وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إنه من المتوقع عقب تسليم غانتس، أن يتم إعادة ملف التكليف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي اقترب كثيرًا من تشكيل حكومة أقلية، بدعم من زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان.



وأوضح أن نتنياهو أجج الأوضاع ضد غانتس، والقائمة العربية المشتركة، وتحدث وتصرف بعنصرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ما دعا لأن يحدث الكثير من التقلبات في المزاج الحزبي بإسرائيل.



وذكر، أن كل المؤشرات كانت تصب في صالح بيني غانتس، بأنه يستطيع أن يُشكل حكومة أقلية بدعم من ليبرمان، وبعض أفراد القائمة المشتركة، ولكن القائمة، يبدو أنها انسحبت، وأبدت الكثير من التحفظات، نتيجة رفض بعض شخصياتها العمل مع غانتس أو دعمه.



وبيّن جعارة، أنه حتى لو تقدم نتنياهو بهذه الحكومة، فإنها ستكون حكومة أقل ما توصف بـ "الهشة"، وغير المستقرة، وقد تحدث فيها انشقاقات وانسحابات، وبالتالي لن تُعمر حكومة نتنياهو طويلًا في أول مواجهة ما بين صقورها، وأولهم نتنياهو، وليبرمان، ونفتالي بينت.