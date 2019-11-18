عاجل

  • بومبيو: المستوطنات مشكلة سياسية معقدة يجب أن تحل بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

  • بومبيو: اعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية لن يدعم السلام

  • بومبيو: لا نحكم على وضع الضفة الغربية فالأمر يعود للفلسطينيين والإسرائيليين

  • بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي

دولي

خبير بالشأن الإسرائيلي: الكفة تميل لصالح نتنياهو لتشكيل حكومة أقلية

خبير بالشأن الإسرائيلي: الكفة تميل لصالح نتنياهو لتشكيل حكومة أقلية
خاص دنيا الوطن
أكد خبير الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أنه من المتوقع، أن يُعيد زعيم حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، كتاب تكليفه بمشاورات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، الساعات المقبلة، بعد فشله بتشكيل هذه الحكومة.

وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إنه من المتوقع عقب تسليم غانتس، أن يتم إعادة ملف التكليف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي اقترب كثيرًا من تشكيل حكومة أقلية، بدعم من زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان.

وأوضح أن نتنياهو أجج الأوضاع ضد غانتس، والقائمة العربية المشتركة، وتحدث وتصرف بعنصرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ما دعا لأن يحدث الكثير من التقلبات في المزاج الحزبي بإسرائيل.

وذكر، أن كل المؤشرات كانت تصب في صالح بيني غانتس، بأنه يستطيع أن يُشكل حكومة أقلية بدعم من ليبرمان، وبعض أفراد القائمة المشتركة، ولكن القائمة، يبدو أنها انسحبت، وأبدت الكثير من التحفظات، نتيجة رفض بعض شخصياتها العمل مع غانتس أو دعمه.

وبيّن جعارة، أنه حتى لو تقدم نتنياهو بهذه الحكومة، فإنها ستكون حكومة أقل ما توصف بـ "الهشة"، وغير المستقرة، وقد تحدث فيها انشقاقات وانسحابات، وبالتالي لن تُعمر حكومة نتنياهو طويلًا في أول مواجهة ما بين صقورها، وأولهم نتنياهو، وليبرمان، ونفتالي بينت.

أخبار ذات صلة

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

قُبيل انتهاء تفويض غانتس.. استمرار المأزق السياسي في إسرائيل

قُبيل انتهاء تفويض غانتس.. استمرار المأزق السياسي في إسرائيل

شاهد: الجيش الإسرائيلي يَنشر غُرفاً محصنة في (أشكول)

شاهد: الجيش الإسرائيلي يَنشر غُرفاً محصنة في (أشكول)

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً

روسيا تُسلم الهند منظومات &#34;إس- 400&#34; بحلول 2025

روسيا تُسلم الهند منظومات "إس- 400" بحلول 2025

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

أبو سيف يدعو إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ثقافية في القدس

الأشغال الشاقة عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل العمد في طولكرم

الأشغال الشاقة عشر سنوات بتهمة الشروع بالقتل العمد في طولكرم

هنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقيقة

هنية للصحفي عمارنة: لن يقتلوا الحقيقة

القوى الوطنية بالضفة: تصعيد الاحتلال من عدوانه المتواصل يتطلب سرعة التحرك لإيقافه

القوى الوطنية بالضفة: تصعيد الاحتلال من عدوانه المتواصل يتطلب سرعة التحرك لإيقافه

التربية و&#34;الاتصالات&#34; تتفقان على رفع سرعة الإنترنت بالمدارس ضمن برنامج &#34;أبجد نت&#34;

التربية و"الاتصالات" تتفقان على رفع سرعة الإنترنت بالمدارس ضمن برنامج "أبجد نت"

تنويه من داخلية غزة حول سفر المواطنين عبر معبر رفح

تنويه من داخلية غزة حول سفر المواطنين عبر معبر رفح

نقل الأسير سامي أبو دياك مجدداً إلى المستشفى

نقل الأسير سامي أبو دياك مجدداً إلى المستشفى

شاهد: الطيبي والسعدي يتضامنان مع الصحفي &#34;معاذ عمارنة&#34;

شاهد: الطيبي والسعدي يتضامنان مع الصحفي "معاذ عمارنة"

منوعات

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عربي

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة

الإمارات تعلن وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الدولة

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار