شؤون فلسطينية

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه والد المواطن محمود شكر مناشدة لمساعدته والنظر إلى وضعه السيء.

وقال والد محمود في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "أنا والد المصاب محمود شكر، ابني تصاوب بالعمل بمصنع الباطون وأصحاب العمل ليس لديهم تأمين، وتوجهت للقانون فوجدت أمامي إجراءات ومحاكم".

وأضاف: "ابني البكر استشهد بحرب 2014 ، مع العلم أننا لا ننتمي لأي تنظيم أنا وأولادي، ولكن حركة فتح تبنت ابني الشهيد، ولكن لم يسأل أحد علينا بعدها".


وختم: "ابني المُصاب أصبح يصرفعلينا بعد الشهيد، ولكنه أصيب أيضاً وأصبح غير قادر على العمل، فإلى مين أتوجه، وماذا أفعل؟".

للتواصل/0598328187

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