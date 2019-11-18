مُسن يُناشد المسئولين: ابني البكر شهيد والآخر مُصاب.. فمن يصرف علينا؟

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

وجه والد المواطن محمود شكر مناشدة لمساعدته والنظر إلى وضعه السيء.



وقال والد محمود في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "أنا والد المصاب محمود شكر، ابني تصاوب بالعمل بمصنع الباطون وأصحاب العمل ليس لديهم تأمين، وتوجهت للقانون فوجدت أمامي إجراءات ومحاكم".



وأضاف: "ابني البكر استشهد بحرب 2014 ، مع العلم أننا لا ننتمي لأي تنظيم أنا وأولادي، ولكن حركة فتح تبنت ابني الشهيد، ولكن لم يسأل أحد علينا بعدها".





وختم: "ابني المُصاب أصبح يصرفعلينا بعد الشهيد، ولكنه أصيب أيضاً وأصبح غير قادر على العمل، فإلى مين أتوجه، وماذا أفعل؟".



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