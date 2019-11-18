هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل زوجة الأسير مشاهرة وشقيقه خلال زيارته بسجن (هداريم)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ظهر اليوم، كلاً من: زوجة الأسير المقدسي رمضان عيد مشاهرة، وشقيقه، وذلك خلال زيارتهما له في سجن (هداريم)، دون وضوح الأسباب.



وقالت الهيئة: إن الأسير مشاهرة (43 عاماً) من سكان جبل المكبر، جنوب شرق القدس، معتقل منذ 6/7/2002، وكان قد تعرض في بداية الاعتقال لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، استمر لأكثر من أربعة أشهر، خلال احتجازه في معتقل (المسكوبية) وقام الاحتلال باعتقال شقيقه فهمي بعد شهرين من اعتقاله، بتاريخ 4/9/2002.



وأوضحت، بأن محاكم الاحتلال، أصدرت بعد عدة أعوام بحق رمضان مشاهرة وشقيقه، حكماً بالسجن المؤبد المكرر 20 مرة؛ كما أنه متزوج وأبٌ لطفلين، وقد قامت سلطات الاحتلال بهدم منزل عائلته بعد اعتقاله.