والدة الطالبة المصابة بقنبلة غاز إسرائيلية تٌناشد الرئيس لمعالجة ابنتها









رام الله - دنيا الوطن - منتصر العنانيوجهت والدة الطالبة الجامعية نِعم صالح صوصة من طولكرم ضاحية ذنابة، مناشدة للرئيس عباس جاء نصها كالتالي:أصيبت الطالبة أمس في جامعة فلسطين التقنية خضوري بقنبلة صوتية احتلالية حاقدة في وجهها وتسببت بكسور في فكها وتشوهات عدا النزيف المتواصل، نقلت مباشرة الى مشفى رفيديا وبقيت منذ أمس ومعالجتها بالشكل المطلوب.وتم نقلها أمس إلى المشفى الاستشاري من أجل إجراء عملية لها عاجلة وايقاف النزيف، وحتى اللحظة والمشفى الاستشاري يطالب أهل الطالبة المصابة قبيل إجراء العملية أن يتم تغطية بقية المبلغ بعد التغطية من العملية التي ستتم وهي مستعجلة وضرورية وأهل الجريحة لايستطيعون تغطية المبلغ.هل ستبقى المصابة نِعم صالح الصوصة بدون عملية رغم أنها إصابة من جيش الإحتلال وحتى اللحظة برحمة الانتظار ولا زال النزيف متواصل وبحاجة لهذه العملية؟نطلب من سيادتكم أن تصدروا بقرارتكم الحكيمة والإنسانيه بإجراء عملية مستعجلة لضمان حياة الطالبة الجريحة".للتواصل/ 0599364095