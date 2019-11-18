بلدية خانيونس تُقرر إجراء خصم 100% لأصحاب البيوت المُهدمة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية خانيونس، المهندس علاء الدين البطة، عن موافقة المجلس البلدي في منح أصحاب البيوت المهدمة، خصم كامل بنسبة (100%) ضمن مجموعة من حملة التسهيلات الكبرى المقدمة للمواطنين، تقديراً لهم، وتخفيفاً عن كاهلم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.



وبين المهندس البطة، خلال تصريح صحفي للمكتب الإعلامي للبلدية، أن قرار الخصم، جاء في إطار المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق البلدية، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين، الذين تهدمت بيوتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على أبناء شعبنا، والتي طالت الشجر والحجر والبشر، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء من المدنيين العُزل.



وأكد أن بلدية خانيونس، تسعى بشكل جاد من أجل مساندة كافة القطاعات المجتمعية من أبناء شعبنا؛ لتعزيز صمودهم، مبيناً أن هذا القرار، يأتي كنوع من رد الجميل لهذه الأسر التي تهدمت بيوتها.



وكشف البطة عن وجود حملة تسهيلات كبرى، سيتم الإعلان عنها تباعاً، تشمل إجراء خصومات وتخفيضات على مجموعة من خدمات البلدية، والمتعلقة بالحالات الإنسانية والشهداء والمواطنين المتوفين والمتأخرات المتراكمة، مشيراً إلى أن بإمكان المواطنين التوجه لمركز خدمات الجمهور؛ للاستفادة من الخصومات الممنوحة، ضمن الحملة المذكورة.