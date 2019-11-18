شؤون فلسطينية

النائب العام يَبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية التعاون المشترك

النائب العام يَبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، مع وفد من منظمة العفو الدولية، ممثل بمدير البحوث وكسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد فيليب لوثر، ونائب مدير مكتب المنظمة، السيد صالح حجازي ومنسق الحملات في المنظمة، السيد ليث أبو زياد، سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية. 

جاء ذلك، خلال لقائه الوفد اليوم الاثنين في مكتبه، وذلك بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، الأستاذة نجوى عبد الله.

وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بمجال بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المتخصصين في القضايا المتعلقة في مجال حقوق الإنسان، بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة في فلسطين.

من جانبه، قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة، وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة، موكداً على أن النيابة العامة، ستكون دائماً منحازة لحقوق الإنسان والدفاع عن المواطن وإنصافه، وعدم المساس بحقوقه الأساسية التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد فيليب، بدور النيابة العامة في التعاون المستمر مع منظمة العفو الدولية، حول الإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار وتوطيد العلاقة بين الطرفين، بما يخدم مصلحة المواطن وحمايته وفقاً للقانون.

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