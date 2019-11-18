ليلى غنام: عين الحقيقة لن تُقلع وكلنا يد واحدة نصرة لمعاذ والصحفيين









رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، على أن الاحتلال، لن ينجح في قلع عين الحقيقة، رغم جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا عامة والصحفيين خاصة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يداً واحدة نصرة لمعاذ، ولكل صحفي يفضح جرائم الاحتلال.وشددت، خلال مشاركتها في عدة فعاليات اليوم الاثنين، على أن صوت الحق سيعلو على صوت الباطل، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية، بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، الذين يقفون تحت خط النار؛ لنقل معاناة شعبنا، ومحاسبة المعتدين عليه وملاحقتهم في المحافل الدولية.وبينت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فقدان الصحفي عمارنة لعينه، ما هي الا حلقة من حلقات الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفيين، ولكل ما هو فلسطيني، بهدف تكميم الأفواه، ومنع وصول الرواية الفلسطينية لعقول وقلوب شعوب العالم.وأثنت غنام على دور الصحفيين، وجميع الطواقم العاملة في الميدان، لافتة إلى أن عين معاذ لن تنطفئ، وستبقى لعنتها تطارد جرائم وممارسات الاحتلال في كل بقعة من أرضنا.وكان الصحفي عمارنة، فقد عينه اليسرى، بعد إصابته برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي، باتجاهه، أثناء تغطيته احتجاجات المواطنين على تجريف أراضيهم في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، الجمعة الماضي.