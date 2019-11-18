شاهد: السيطرة على خمسة حرائق طالت حوالي 500 شجرة ومساحات واسعة بجنين





وأضافت: عملت طواقمنا في مراكز جنين، ومرج بن عامر، وسيريس، وقباطية، وعرابة، وبمساندة من وحدة إسناد الشمال على إخماد هذه الحرائق، وحماية الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة.











رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الإطفاء في محافظة جنين، اليوم الاثنين 18/11/2019 على خمسة حرائق، طالت 500 شجرة زيتون وأشجار حرجية في أماكن متفرقة في محافظة جنين.وأفادت طواقم الإطفاء، أن الخسائر تركزت في حرش السويطات بجنين، وفي أشجار زيتون في الجربة، وفي بلدة مركة جنوب جنين.