انضمام المجلس الأعلى للإبداع والتميز للشبكة الآسيوية لحدائق العلوم ومراكز الإبداع





رام الله - دنيا الوطنانضم المجلس الأعلى للإبداع والتميز - كعضو استراتيجي- إلى الشبكة الآسيوية لحدائق العلوم، وذلك خلال مشاركة المجلس ممثلًا بمدير عام العلاقات الدولية خالد قلالوة في المؤتمر الثالث والعشرين للشبكة في تايوان.وقدم قلالوة، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية" خلال المؤتمر ورقة حول أداء منظومة الإبداع في فلسطين ضمن أحد محاور المؤتمر.وخلال الاجتماع الذي عقده قلالوه مع رئيس الشبكة تم الاتفاق على انضمام فلسطين كعضو استرتيجي في الشبكة وتم توفير فرصة لاستضافة مجموعة من المشاريع الفلسطينية الناشئة في الاجتماع القادم للشبكة عام 2020 في ماليزيا.وتضم الشبكة أكثر من 30 دولة، وهي منظمة غير حكومية تأسست في اليابان عام 1997 لغرض تحقيق التنمية المشتركة في المجالات العلمية والصناعية والتكنولوجية.