تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر التئامها يوم 25 نوفمبر بالرياض.



وأضاف البيان الصادر عن الجامعة اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020 .



وأشار البيان، إلى أن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977 واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010 ، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.