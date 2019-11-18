شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين للأخذ بالإرشادات بالأحوال الجوية غير المستقرة

الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين للأخذ بالإرشادات بالأحوال الجوية غير المستقرة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أهاب الدفاع المدني، بالمواطنين بضرورة الأخذ بالنصائح والإرشادات والتعليمات، نظرًا للأحوال الجوية، التي تشهدها المنطقة، من رياح شديدة وجفاف، والتي قد تساعد بشكل كبير في انتشار النيران، خاصة في المناطق المفتوحة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني نائل العزة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن النيران في هذه الحالات تندلع بشكل أسرع من الظروف الطبيعية، وقد تصل الى المباني والأشجار والمزروعات، لذلك يجب على المواطن عدم إشعال النيران، مهما كانت الأسباب، مع ضرورة إبلاغ طواقم الدفاع المدني في حال اندلاع أي حريق، وتحذير الأطفال وتنبيههم بعدم العبث بمسببات الحرائق.

وأوضح، أن هناك ارتفاعاً في الحرائق بنسبة 25% مقارنة بالأيام الماضية، ما يستدعي أكثر حرصًا، خاصة أن نسبة الرطوبة منخفضة، والرياح عالية، وهو ما يساعد بشكل كبير على اتساع أماكن الحرائق بشكل جغرافي، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت بالأمس مع 60 حادثاً، و42 حالة إطفاء.

وتابع العزة: "يومياً نتعامل مع متوسط حوادث ما بين 40- 65 حادثاً، خاصة ونحن نتحدث عن 11 محافظة، وهناك مناطق شاسعة وكبيرة، وعندما يكون هناك حالات أكثر جفافاً، تصل تعاملات الدفاع المدني إلى أكثر من 100 حادث يومياً، وفي حالات المنخفضات الجوية العميقة، يتعامل الدفاع مع ما يفوق الـ 300 حادث يومياً"، موضحًا أن سرعة الرياح تسبب تطاير الأجسام، وخاصة الألواح، وخزانات المياة، والألواح الشمسية، ولواقط الأقمار الصناعية.

ودعا كافة المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم اقتراب الأطفال منها، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة أو إشعالها بالقرب من الستائر، مع ضرورة الأخذ بهذه الإرشادات على محمل الجد لدورها في تخفيض عدد الحوادث، وما ينتج عنه من ضحايا، سواء وفيات، أو خسائر مادية، أو إصابات.

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