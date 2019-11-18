صحفي إسرائيلي يكشف ما لم يعترف به جيش الاحتلال بالجولة الأخيرة





وقال دفوري، إن الجهاد الإسلامي، أطلق صاروخ (بركان) لأول مرة بمدى حوالي 4 كلم فقط، لكنه يحمل رأسًا حربيًا به عدة مئات من الكيلوجرامات من المتفجرات.





وأرفق المراسل العسكري، الخبر بصورة للحفرة التي أحدثها الانفجار في أشكول، قائلاً: إنها "تتحدث عن نفسها".







وشنَّت إسرائيل، منذ فجر الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، عملية عسكرية على قطاع غزة، بدأها باغتيال بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وتسبَّبت خلال يومين، باستشهاد 34 فلسطينياً، وإصابة 100 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنكتب المراسل العسكري للقناة الثانية الإسرائيلية، نير دفوري، اليوم الاثنين، عبر صفحته، حول ما حدث خلال الجولة الأخيرة مع غزة، مبينًا أن "القيادة الجنوبية للجيش لم تعترف به".