اشتية: يجب أن نتمسك بخيار الانتخابات ليكون مدخلاً لإنهاء الانقسام

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على ضرورة التمسك بخيار الانتخابات الفلسطينية؛ ليكون مدخلاً لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن عدوان بنيامين نتنياهو على غزة، جاء لإفشال جهود الانتخابات.



وأضاف اشتية، بمستهل جلسة مجلس الوزراء برام الله، الاثنين: "تصريحات نتنياهو أمس، تحرض على الفلسطينيين في الداخل، وتكشف زيف إسرائيل، وأطالب المجتمع الدولي، أن يعمل كل ما يستطيع من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى".



وتابع اشتية: "إسرائيل تحاول فرض احتلالها على المواقع الأثرية بالأراضي الفلسطينية، تحت ما يمكن أن يقال: إنه تطبيع للاحتلال، ونريد أن تكون شكلاً من أشكال السيادة الفلسطينية".



وأكمل: "إسرائيل تستهدف الصحفيين؛ لإسكات صوت فلسطين، والتضامن الشعبي مع الصحفي عمارنة، يجب أن يتسع؛ ليشمل كل ضحايا الاحتلال، لا سيما ضحايا العدوان الأخير على غزة".



واستطرد: "نطالب المجتمع الدولي، بأن يعمل للإفراج عن الأسرى المرضى، الذين يعانون خلف قضبان الاحتلال، لا سيما سامي أبو دياك".



واستطرد: "نطالب المجتمع الدولي، بأن يعمل للإفراج عن الأسرى المرضى، الذين يعانون خلف قضبان الاحتلال، لا سيما سامي أبو دياك".

رام الله - دنيا الوطن