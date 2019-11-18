بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء



وقالت الوزارة: إن السفر سيكون غدًا للحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة من كشف (11/18).



وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.



ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



للتذكير رابط كشف (11/18):

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وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غداً الثلاثاء 2019/11/19.