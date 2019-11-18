شاهد: تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية إسراء غريب للشهر المقبل













خاص دنيا الوطنقررت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل القضية الفتاة إسراء غريب، حتى يوم 9 كانون الأول/ديسمبر، المقبل.جاء ذلك، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، التي انطلقت اليوم الاثنين، في مقر محكمة بداية بيت لحم.وأفاد مراسلنا، أنه تم تثبيت تهمة الضرب المفضي للموت للمتهمين، والشعوذة لمحمد صافي زوج شقيقة إسراء.