حماس: إسرائيل تسعى لطمس جرائمها باستهداف الإعلام

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي، يُحاول طمس جرائمه، عبر استهداف متعمد للإعلام الفلسطيني.



وصرح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يُواصل ويتعمد استهداف الإعلام الفلسطيني الوطني؛ لطمس الجرائم التي يرصدها ويوثقها.



وأشار إلى "تعمد الاحتلال استهداف الإعلام الفلسطيني سياسة قديمة جديدة، تهدف لطمس جرائم الاحتلال، ومحاربة الرواية الفلسطينية".



واعتبر "جريمة الاحتلال بتعمد استهداف المصور الصحفي معاذ عمارنة، هي جريمة مكتملة الأركان، وتؤكد تمرد جيش الاحتلال على كل الأعراف والقوانين الدولية".



وأكد: "سيبقى الإعلام الفلسطيني الوطني حاضرًا في ميدان الصراع، يدافع عن الحق الفلسطيني، وينشر روايته العادلة، برغم جرائم الاحتلال ضده".