شؤون فلسطينية

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام
رام الله - دنيا الوطن
أكد الكاتب والمحلل السياسي، محمد أبو مهادي، أن الشهيد بهاء أبو العطا، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام.

وقال أبو مهادي، خلال مناظرة عبر قناة (i24NEWS): إن أبو العطا، شخصية محبوبة لدى الشارع الفلسطيني، ويسيرون جنبه من أجل تحرير فلسطين والحرية والاستقلال، موضحًا أن هنالك فرق كبير بين الفصائل الفلسطينية التي تُريد تحرير أوطانها، والتنظيمات الإرهابية، التي تعيث في الوطن العربي فسادًا.

وأوضح، أن إسرائيل قتلت عائلات كاملة، بذريعة الاغتيال السياسي، لشخصيات فلسطينية مقاومة، بينما هذا الفعل غير أخلاقي من المفترض، أن يؤدي إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشار أبو مهادي، إلى أن تاريخ إسرائيل، حافل بالإرهاب والتصفية والاغتيالات، وما زالت مشاهد اللجوء ماثلة أمام العالم، لافتًا إلى أن نتنياهو هرب من صواريخ المقاومة، وهذا يُدلل على قدرة تلك الصواريخ على ضرب العمق الإسرائيلي.

 

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