الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً



وأوضح الموقع، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) أن المنافسة، تضمنت تدريباً على الالتحام والملاحة الطويلة مع حمل الأثقال الكبيرة، وإطلاق النار بعد بذل مجهود متواصل، بالإضافة إلى مسار الحواجز المعقدة، مشيراً إلى أن هذا جزء فقط من المهام التي تلقتها الألوية العسكرية من أجل اختبار بطولة الجيش الإسرائيلي، بمجال اللياقة القتالية.



وأضاف أن جنوداً ومجندات من كافة ألوية ووحدات وأذرع الجيش، تفاجؤوا بأنهم على أهبة المشاركة في بطولة الجيش بمجال اللياقة القتالية، والتي تقام سنوياً بهذا المسمى "وينغت"، تحت قيادة جهاز اللياقة القتالية.



وبحسب موقع الجيش، قال قائد جهاز اللياقة القتالية، ابي دهان: إن الهدف من هذه المنافسة، هو تطوير وتحسين اللياقة القتالية من خلال فحص لياقة واستيعاب المقاتلين والقادة.



وأكد أن البطولة تشمل العديد من اختبارات اللياقة القتالية والتدريبات، التي تحاكي العديد من المناطق والتحديات.



وخلال البطولة تنافس مئات القادة والجنود من كافة الوحدات البرية والجوية والبحرية، لنيل شرف أن يكونوا الوحدة الفائزة بالبطولة المفاجئة بمجال اللياقة القتالية في الجيش الإسرائيلي.



ومع إعلان بدء المنافسة، تنافس القادة فيما بينهم بمجال إختبار اللياقة للضباط القتاليين، والذي شمل حركة راجلة مع حمل أوزان ثقيلة جداً والتنقل بها في بيئة مكانية صعبة مع تنفيذ قراءة العلامات بالخريطة "ملاحة" مع عبور عوائق تحاكي ميدان القتال مع إطلاق النار بعد بذل مجهود متواصل، وفق موقع الجيش.



وأشار الموقع إلى أن هذه المنافسة أجريت بأوامر من قائد هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لتأهيل الوحدات وتدريبها على أقصى ما يمكن من عنف خلال أي مواجهة.

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع الجيش الإسرائيلي، أن الجيش أنهى منافسة بين وحداته لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً.