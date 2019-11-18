دولي

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً

الجيش الإسرائيلي يُنهي منافسة لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع الجيش الإسرائيلي، أن الجيش أنهى منافسة بين وحداته لاختيار الوحدة الأكثر عنفاً.

وأوضح الموقع، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) أن المنافسة، تضمنت تدريباً على الالتحام والملاحة الطويلة مع حمل الأثقال الكبيرة، وإطلاق النار بعد بذل مجهود متواصل، بالإضافة إلى مسار الحواجز المعقدة، مشيراً إلى أن هذا جزء فقط من المهام التي تلقتها الألوية العسكرية من أجل اختبار بطولة الجيش الإسرائيلي، بمجال اللياقة القتالية.

وأضاف أن جنوداً ومجندات من كافة ألوية ووحدات وأذرع الجيش، تفاجؤوا بأنهم على أهبة المشاركة في بطولة الجيش بمجال اللياقة القتالية، والتي تقام سنوياً بهذا المسمى "وينغت"، تحت قيادة جهاز اللياقة القتالية.

وبحسب موقع الجيش، قال قائد جهاز اللياقة القتالية، ابي دهان: إن الهدف من هذه المنافسة، هو تطوير وتحسين اللياقة القتالية من خلال فحص لياقة واستيعاب المقاتلين والقادة.

وأكد أن البطولة تشمل العديد من اختبارات اللياقة القتالية والتدريبات، التي تحاكي العديد من المناطق والتحديات.

وخلال البطولة تنافس مئات القادة والجنود من كافة الوحدات البرية والجوية والبحرية، لنيل شرف أن يكونوا الوحدة الفائزة بالبطولة المفاجئة بمجال اللياقة القتالية في الجيش الإسرائيلي.

ومع إعلان بدء المنافسة، تنافس القادة فيما بينهم بمجال إختبار اللياقة للضباط القتاليين، والذي شمل حركة راجلة مع حمل أوزان ثقيلة جداً والتنقل بها في بيئة مكانية صعبة مع تنفيذ قراءة العلامات بالخريطة "ملاحة" مع عبور عوائق تحاكي ميدان القتال مع إطلاق النار بعد بذل مجهود متواصل، وفق موقع الجيش.

وأشار الموقع إلى أن هذه المنافسة أجريت بأوامر من قائد هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لتأهيل الوحدات وتدريبها على أقصى ما يمكن من عنف خلال أي مواجهة.

أخبار ذات صلة

روسيا تُسلم الهند منظومات &#34;إس- 400&#34; بحلول 2025

روسيا تُسلم الهند منظومات "إس- 400" بحلول 2025

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

ترامب يُهاجم شاهدة أخرى في التحقيق الخاص بمساءلته

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

شرطة هونغ كونغ تُهدد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال

الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال

إسرائيليون يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي

إسرائيليون يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي

مرشح للرئاسة الأمريكية: حكومة نتنياهو عنصرية

مرشح للرئاسة الأمريكية: حكومة نتنياهو عنصرية

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

المكتب الصحفي لـ&#34;الديمقراطية&#34;: تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

المكتب الصحفي لـ"الديمقراطية": تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

القدس: إخلاء مدرسة بشكل احترازي بالعيزرية

القدس: إخلاء مدرسة بشكل احترازي بالعيزرية

حماس: إسرائيل تسعى لطمس جرائمها باستهداف الإعلام

حماس: إسرائيل تسعى لطمس جرائمها باستهداف الإعلام

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام

إنقاذ عامل بعد سقوطه في مبنى قيد الإنشاء بمدينة البيرة

إنقاذ عامل بعد سقوطه في مبنى قيد الإنشاء بمدينة البيرة

نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسير نائل البرغوثي

نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسير نائل البرغوثي

منوعات

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عربي

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً