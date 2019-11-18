إنقاذ عامل بعد سقوطه في مبنى قيد الإنشاء بمدينة البيرة



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم تمكنت من انتشال العامل، وباشرت بالعمل والنزول إلى البئر، وإخراج العامل بواسطة الحبال وحمالة الإسعاف وإسعافه ونقله للمشفى لمتابعة العلاج بواسطة مركبة إسعاف الهلال الأحمر، وكان العامل يعمل في رشة البناء، وهي قيد الإنشاء سقط من ارتفاع 12 متراً.



هذا وأهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة، العقيد مهندس سامي حمدان، بالمقاولين وأصحاب ورش البناء والعاملين ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية والشخصية في مواقع البناء حفاظاً على سلامة العاملين.















رام الله - دنيا الوطنانتشلت وأنقذت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين، عامل بعد سقوطه داخل بئر في ورشة بناء قيد الإنشاء بمدينة البيرة.