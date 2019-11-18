شؤون فلسطينية

المطران حنا يطالب بإحياء العمل التطوعي والتكافل والتضامن المجتمعي في القدس

رام الله - دنيا الوطن
دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إلى اعادة احياء العمل التطوعي في الاراضي الفلسطينية بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص حيث بات هذا امرا ضروريا وملحا في هذه المرحلة الحرجة والتي تحاربنا فيها السلطات الاحتلالية على جميع الصعد.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التضامن الاجتماعي والشعور مع الاخر انما هي مسائل تراجعت في المرحلة الاخيرة ولاسباب متعددة مما يعطي السلطات الاحتلالية دفعة الى الامام لتنفيذ مخططها الهادف لتدمير الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وكذلك الروح الوطنية وهو ما لا يجب ان نسمح به وان تسمح به كافة الفصائل والتيارات السياسية والشخصيات الوطنية والاعتبارية.

وتابع: إننا امام معركة مصيرية على القدس فإما ان تتمكن السلطات الاحتلالية من تهويدها وسرقتها من اصحابها الشرعيين واما ان نتصدى موحدين لهذا المشروع العنصري الاقصائي .

وقال المطران حنا: ان السلطات الاحتلالية ومن خلال نشرها للحواجز العسكرية في مختلف المدن في الضفة الغربية وفي القدس خاصة انما تهدف الى التضييق على شعبنا كما انها تمكنت من نشر الفتن والفساد والمخدرات عبر ادواتها وعملائها كما استطاعت عبر سلسلة المضايقات والخنق التي تمارسها على تلك الحواجز خلق حالة من الغضب والتوتر في نفوس الفلسطينيين عبر اعاقة حركة السير والتضييق في الممرات والاعتداء على المواطنين الامر الذي يؤدي الى شحن الناس بطاقة سلبية تعمل على اثارة المشاكل الدموية والتي لا يستفيد منها الا الاحتلال وحده.

وقال: الاحتلال يسعى عبر عملاءه ومرتزقته لتدميرالعلاقات الاجتماعية بين المواطنين وخلق النعرات والفتن الطائفية والقبلية والعائلية وهذه الفتن بدأت تنتشر في صفوفنا للاسف ونحن نلمسها يوميا على ارض الواقع من خلال المشاكل العنيفة التي تندلع في هذه المنطقة او تلك ويستخدم فيها السلاح الذي تغض اسرائيل الطرف عنه لانه لا يشكل اي خطورة امنية عليها بل يشكل خطرا على السلم الاهلي وهذا يتطلب منا التنبه لهذه المؤامرة الكبرى التي تستهدف المجتمع الفلسطيني بأكمله .

وتابع المطران: ان وحدة الصف الوطني والمجتمعي هي وحدها الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والمطلوب منا جميعا التوحد في خندق واحد من اجل الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية في القدس مثل المستشفيات وشركة الكهرباء والعمل على تجنيد الدعم المادي المحلي والخارجي لتعزيز صمودها والعمل على وضع حد لظاهرة سرقة  التيار الكهربائي وخاصة من قبل اصحاب الورش والمصانع الكبيرة .

وقال إن المقدسيين يعانون كثيرا وخاصة اولئك الذين اصبحوا خارج جدار الفصل العنصري حيث سحبت منهم هوياتهم وقطع عنهم التأمين الوطني والصحي ويجب ان نعمل معا من اجل الوقوف الى جانب هذه الفئة المجتمعية الكبيرة جاهدين على توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم عبر التكافل والتضامن والتآخي الذي من شأنه ان يشعرهم بعدم جدوى اي اجراء احتلالي بحقهم ويعزز في المقابل انتماءهم وصمودهم ووفائهم للوطن وللقضية .

وقال: الفلسطينيون كافة هم في خندق واحد وهم شركاء في الدم وشركاء في القرار وشركاء في المصير .

وشدد على أنه "علينا ان نتصدى للمشارع الاستيطانية وهدم البيوت والتلوث البيئي الذي تنشره اسرائيل لكي تنتشر الامراض فيما بيننا وخاصة السرطان الذي سببه التلوث وحرق النفايات .

وقال: نمر في مرحلة في غاية الدقة حيث يجب ان تتظافر الجهود في دفاعنا عن القدس ومقدساتها واوقافها .

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