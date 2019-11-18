قوات الاحتلال تجرف أراضٍ قرب تجمع جبل البابا شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضٍ قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة.



وقال ممثل التجمع عطا الله مزارعة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن جرافات ترافقها قوة من جيش الاحتلال، داهمت تجمع جبل البابا البدوي، وشرعت بتجريف نحو 500 متر من الطريق الترابي لجبل البابا، وهو الوحيد الموصل إلى بلدة العيزرية.



وأضاف أن أعمال التجريف تسببت بتدمير خط المياه الرئيسي الواصل للتجمع.



ويذكر، أن جبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريعه الاستيطانية وربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ"E1"، الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس نهائياً، وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.