بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

وأضاف بري أمام زواره: "الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها"، وفق صحيفة (الجمهورية).



وأشار إلى أن موقفه هو أنه ما زال يراهن على "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حداً خطيراً جداً، يجب تداركه في أسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة، فستغرق بكاملها".



وأدت الاحتجاجات المستمرة في لبنان إلى استقالة الحريري في 29 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما جعل الحكومة في وضعية تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم، عبر قطع الطرقات وشل البلاد، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: إن لبنان بما يشهده حالياً "أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً"، متابعاً: "إن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فستغرق بكاملها".