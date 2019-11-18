شؤون فلسطينية

مؤسسة الضمير تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو دياك

مؤسسة الضمير تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو دياك
الأسير سامي أبو دياك
رام الله - دنيا الوطن
تابعت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، بقلق شديد نقل المعتقل المريض سامي أبو دياك، إلى مستشفى (أساف هروفيه) قسم الباطنة الإسرائيلي في وضع صحي غاية في الخطورة.

يذكر، أن المعتقل أبو دياك، (37 عاماً) من سكان جنين، معتقل منذ العام 2002، مع بداية اعتقاله، لم يكن يعاني من أي أمراض تذكر، حيث أصيب المعتقل بمرض السرطان في الأمعاء، وأصبحت حالته الصحية خطيرة للغاية، ولا يستطيع الحركة ويتنقل على عجلات، ويحمل أكياس للبول والبراز وكيس ماء يتجمع من الكلى، وأجريت له أربع عمليات جراحية لاستئصال أورام من الأمعاء، ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاماً، علماً أنه يقبع مع شقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة.

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ما حدث مع المعتقل أبو دياك انتهاك واضح، يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب، ترقى إلى جريمة حرب في ظل الواقع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتزايد حالات المرضى
المعتقلين، وتنكر ما يسمى (إدارة مصلحة السجون) للحقوق المكفولة قانونياً، والتي تعتبر الحد الأدنى لحقوق المعتقلين والأسرى.

وحملت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أبو دياك، وترى في استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين، تهديداً حقيقياً لحياة المعتقلين و الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وعليه طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنهاء ووقف سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين عامة وأبو دياك خاصة، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات المعنية بحقوق الأسرى والمعتقلين.

كما طالبت الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة ضد المعتقلين، ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

وطالبت (الضمير) الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، وكذلك الوفاء بالتزاماتها في الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين المرضى.

أخبار ذات صلة

شاهد: شخصيات فنية عربية وسياسية وإعلامية بارزة تتضامن مع معاذ عمارنة

شاهد: شخصيات فنية عربية وسياسية وإعلامية بارزة تتضامن مع معاذ عمارنة

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين للأخذ بالإرشادات بالأحوال الجوية غير المستقرة

الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين للأخذ بالإرشادات بالأحوال الجوية غير المستقرة

صحفي إسرائيلي يكشف ما لم يعترف به جيش الاحتلال بالجولة الأخيرة

صحفي إسرائيلي يكشف ما لم يعترف به جيش الاحتلال بالجولة الأخيرة

المكتب الصحفي لـ&#34;الديمقراطية&#34;: تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

المكتب الصحفي لـ"الديمقراطية": تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

اشتية: يجب أن نتمسك بخيار الانتخابات ليكون مدخلاً لإنهاء الانقسام

اشتية: يجب أن نتمسك بخيار الانتخابات ليكون مدخلاً لإنهاء الانقسام

بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

اعتصام بمستشفى أريحا التخصصي احتجاجاً على تكرار الاعتداءات على الطواقم الصحية

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

الخارجية والمغتربين: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه الأخلاقي

المكتب الصحفي لـ&#34;الديمقراطية&#34;: تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

المكتب الصحفي لـ"الديمقراطية": تعمد الاحتلال استهداف عمارنة والصحفيين جريمة حرب

القدس: إخلاء مدرسة بشكل احترازي بالعيزرية

القدس: إخلاء مدرسة بشكل احترازي بالعيزرية

حماس: إسرائيل تسعى لطمس جرائمها باستهداف الإعلام

حماس: إسرائيل تسعى لطمس جرائمها باستهداف الإعلام

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام

أبو مهادي: الشهيد أبو العطا مناضل فلسطيني من أجل الحرية والسلام

إنقاذ عامل بعد سقوطه في مبنى قيد الإنشاء بمدينة البيرة

إنقاذ عامل بعد سقوطه في مبنى قيد الإنشاء بمدينة البيرة

نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسير نائل البرغوثي

نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسير نائل البرغوثي

منوعات

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

تقرير الطب الشرعي يحسم حقيقة وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

ابنة أصالة تكشف عن رغبتها بالزواج مرة أخرى ولكن؟

نجم بوليودي &#34;مُلحد&#34; سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

نجم بوليودي "مُلحد" سابقاً يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

عربي

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

تأجيل موعد إنعقاد القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويداً رويداً

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

شاهد: الكويت متخوفة من سيناريو 2018 بموسم الأمطار

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً

محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً