شاهد: كيف تضامن رئيس الوزراء مع الصحفي معاذ عمارنة؟

نشر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، منشوراً عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، أعلن فيه تضامنه مع الصحفي عمارنة، قائلاً: "اعبر عن تضامني الكامل مع معاذ، وإذا كان الاحتلال يريد إطفاء #عين_معاذ اليسرى؛ فإن عيوننا جميعاً عين له".





وأضاف اشتية: "إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين، وصوت الحقيقة، ولم تكتفِ باغتيال عين معاذ، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه أمس في بيت لحم".





وتابع اشتية: "نحيي حالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي عمارنة، ندعمها ونريد لها الاتساع لتوصل صوت فلسطين للعالم، وهذا الضوء يجب أن يسلط أيضاً على كل ضحايا الاحتلال، وآخرهم عائلة السواركة، التي أودى قصف الاحتلال لمنزلها بحياة ثمانية أفراد من العائلة، بينهم خمسة أطفال وسيدتان، إلى جانب 26 شهيداً وشهيدة آخرين، سقطوا جراء العدوان على غزة".





رام الله - دنيا الوطن