حملة المقاطعة ترفض إقامة مباراة الأرجنتين والأورغواي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

وصول ميسي إلى إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حملة المقاطعة- فلسطين، رفضها واستنكارها لإقامة المباراة الودية بين فريقي الأرجنتين والأورغواي لكرة القدم في استاد "بلومفيلد" في مدينة يافا الفلسطينية، والمقررة اليوم الاثنين.



وأشارت الحملة، خلال بيانها الصادر صباح اليوم، إلى أن "دولة الاحتلال، تحاول من خلال هذه المباراة التغطية على جرائمها ومجازرها المتتالية بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قتل 34 فلسطينياً، وإصابة أكثر من مئة، أغلبهم من الأطفال والنساء خلال عدوانها الأسبوع الماضي على قطاع غزة".



وتابعت في بيانها "إن إقامة هذه المباراة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتماً ستكلف كلا الفريقين من سمعتهما الرياضية والأخلاقية، وخسارة مشجعيهم من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، فهم بذلك يساهمون في لفت الانظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجميل صورته البغيضة، مخالفين بذلك المعايير والمبادئ الدولية".



وطالبت الحملة بضرورة إلغاء إقامة المباراة، أو تغيير مكانها على الأقل لما في ذلك مصلحة لاستقرار جميع الشعوب.