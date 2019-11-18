محتجون عراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجدداً

وحسب (روسيا اليوم)، فإنه إذا استمر التوقف حتى بعد ظهر اليوم الاثنين، فستتوقف العمليات تماماً، وقد تم إغلاق الميناء مسبقاً من 29 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع استئناف قصير للعمليات بين 7و 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.



ويتلقى الميناء، واردات الحبوب والزيوت النباتية، وشحنات السكر التي تغذي سكان هذه الدولة العربية، التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.



وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة، كلف البلاد أكثر من ستة مليارات دولار حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنأغلق محتجون عراقيون مرة أخرى، مدخل ميناء "أم قصر" العراقي للسلع، بالقرب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، مما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50%.