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الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية بالبلاد

الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثاني أكبر محطة كهرومائية بالبلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استعادت قوات الجيش السوري، السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، وهي ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.

وحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن الشرطة العسكرية الروسية، ستبدأ اليوم الاثنين دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية، حيث تم بناء محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية قبل حوالي 20 سنة على نهر الفرات، وعلى بعد 90 كيلومتراً عن مدينة حلب، وعمل على بنائها مهندسون روس وسوريون، وتنتج نحو 630 ميغاواط.

هذا وكان الجيش السوري، قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة. 

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