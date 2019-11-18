الدفاع المدني يخطر 41 منشأة ويمنح 35 تصريحاً خلال 234 جولة تفتيش

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، اليوم الأحد، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، نشاطها على النحو التالي.



وأصدرت الإدارة (35) تصريح وقاية، خلال (234) جولة كشف وتفتيش ميدانية، ومنحت إعلام شروط في (108) حالة، بالإضافة إلى توزيع (41) إخطار مخالفة في محافظات طولكرم ونابلس والخليل، والكشف عن وفحص (24) مصعداً كهربائياً.