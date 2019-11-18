الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريباً أركانياً مفاجئاً بالشمال

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بتدريب عسكري أركاني مفاجئ، في المناطق الشمالية للبلاد، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن التدريبات، ستجري في مناطق مرج بن عامر، والجليل الأعلى، وستستمر حتى غد الثلاثاء.



ونقلت القناة، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قوله: "إن التدريبات تهدف إلى فحص جهوزية قيادة الجبهة الشمالية.



وأضاف الناطق، أن السكان، سيشعرون بحركة نشطة للمركبات والطائرات العسكرية، وسيسمعون أصوات صفارات الإنذار، وأصوات انفجارات خلال التدريبات.



وبحسب القناة، لفت الناطق إلى أنه سيتم التدرب كذلك على استدعاء قوات الاحتياط، بواسطة الاتصالات الهاتفية، لاختبار جهوزية الجبهة الشمالية.



ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإن هذا هو التدريب الأركاني الثاني الذي يجريه الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام 2019، لفحص جهوزية الجبهة الشمالية، مشيرة إلى أن رئيس الأركان، سيشرف بنفسه على هذا التدريب.