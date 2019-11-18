الحبس ثلاث سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور في رام الله





وقالت: إن التهمة الأولى، شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة (214/1)، والثانية اختلاق الجرائم خلافاً للمادة 209 والتهمة الثالثة التحريض على شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 80/1/أ بدلالة المادة 214/2 من قانون عقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.



وجاء الحكم في القضية بناءً على البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ خالد قراقع.

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي عماد النتشة، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهمين (ف، ع) و ( م، ع).