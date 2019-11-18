صور: الضابطة الجمركية تضبط طني سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة نابلس، تمكن عصر اليوم الأحد، من ضبط قرابة طني سكاكر وحلويات ومكسرات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.وأوضحت الضابطة الجمريكة في بيان لها، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة لدى الجهاز، تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل أحد مصانع تصنيع السكاكر والحلويات والمكسرات في المحافظة، وعليه تم استدعاء جهة الاختصاص مديرية الاقتصاد الوطني والتوجه إلى المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص (الاقتصاد) إتلافها، نظراً لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة التاجر إلى وزارة الاقتصاد؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.وأهاب الجهاز بالإخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل (فيسبوك)؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.