نقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع عمارنة وتُطالب بحمايتهم من الاحتلال



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين لعدد من الفضائيات والإذاعات الفلسطينية والعربية، ضمّت تلفزيون فلسطين، ومكتب قناة الغد، ومكتب قناة المنار، وفضائية وموقع فلسطين اليوم، وإذاعة القدس، ومكتب جريدة الاستقلال، ومكتب الواحة للإنتاج الاعلامي، وشركة مركز غزة للإعلام.



وضمّ وفد النقابة، د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين، وأ. بسام درويش، وأ . رامي الشرافي، أعضاء الأمانة العامة للنقابة وعدد من الصحفيين.



وكان في استقبال وفد النقابة الزائر، رؤساء تحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين، الذين شكروا النقابة على هذه الزيارة الكريمة التي تعزز العمل وتوطد العلاقات بينهما.



بدوره، أشاد الأسطل، بجهود الطواقم الإعلامية التي يتميز بها الإعلاميون الفلسطينيون العاملون بالميدان، والذي كان واضحاً خلال فترة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي شعبنا الفسطيني في قطاع غزة بعد عملية اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، مثنياً على الدور الإيجابي للإعلام الفلسطيني، الذي يلعبه بمختلف مؤسساته تجاه القضية الفلسطينية في فضح وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الأعزل.



وأوضح، أن النقابة ستواصل زياراتها في الأيام المقبلة للمؤسسات الصحفية العاملة في غزة؛ للتأكيد على التضامن الإعلامي وضرورة مواصلة الجهد؛ لفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا، موضحاً أن الاحتلال يستهدف الصحفيين، والتي كان آخرها قنص الزميل معاذ عمارنة في عينه بشكل متعمد، بهدف قتل الحقيقة وحرمان الصحفيين من عملهم الصحفي.



وطالب الأسطل المجتمع الدولي بالعمل على وقف اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين، وتوفير الحماية الدولية لهم مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم.



يشار إلى أن النقابة، نظمت اليوم خمس وقفات ومسيرات احتجاجية في بيت لحم وجنين ونابلس وطولكرم وغزة، تضامناً مع الزميل عمارنه، وتنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين.

















رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية في المحافظات الجنوبية، تضامنهم مع الزميل معاذ عمارنة، الذي فقد إحدى عينيه نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي عليه بشكل متعمد، خلال تغطيته اعتداءات المستوطنين في مدينة صوريف بالضفة الغربية.