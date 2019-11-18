شؤون فلسطينية

التحقيقات الأولية تكشف إعدام جيش الاحتلال لشهيد القدس أمس

التحقيقات الأولية تكشف إعدام جيش الاحتلال لشهيد القدس أمس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت التحقيقات الأولية، لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، أن الشاب المقدسي فارس أبو ناب، الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال في القدس، فجر اليوم، الأحد، أُعدم بدم بارد.

وحسب موقع (عرب 48)، فإنه يستدل من تحقيقات الشرطة مع أفرادها، أن أبو ناب لم يشكل خطراً على حياة عناصر الشرطة، وقتل بعد ترجله من السيارة، خلافاً لمزاعم الشرطة، التي قالت إن "إطلاق النار تم أثناء عملية المطاردة".

وأوضح التحقيق، أن الشرطي استهدف أبو ناب عقب ترجل كلاهما من مركبتيهما، علماً بأن الرواية التي قدمتها الشرطة، تزعم أن الشرطي اضطر لإطلاق النار خلال مطاردة بولسية.

كما ادعت الشرطة، أن أبو ناب "هدد حياة المحققين وغيرهم من مستخدمي الطريق"، وأن "إطلاق النار تم بهدف تحييد الخطر" الذي شكله أبو ناب، بينما رفضت الشرطة توضيح "الكيفية التي  هدد بواسطتها السائق (في إشارة إلى أبو ناب) حياة ضباط الشرطة".

واتضح من البيان الذي أصدرته (ماحاش) أنه "حتى هذه اللحظة، لم تتضح الأسباب التي دفعت الشرطي لإطلاق النار"، ولفتت الوحدة إلى أنه "تم إخلاء سبيل الشرطي، وهو محقق في شرطة منطقة القدس، بشروط مقيدة بعد أن خضع للتحقيق"، فيما فرضت حظراً للنشر حول هوية الشرطي القاتل.

ووقعت الجريمة خلال مطاردة لدوريات الشرطة بزعم سرقة سيارة، وبرر الناطق باسم الشرطة عملية القتل وإطلاق النار صوب أبو ناب بالقول: "خلال نشاط لقوات الشرطة ضد خلية سارقي سيارات في القدس، لاحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 3 مركبات، حيث إنه خلال مطاردة شرطية للمشتبهين، قام أحد السائقين بتشكيل خطر على حياة أفراد الشرطة، ومستخدمي الطريق".

وأضاف بيان الشرطة "خلال المطاردة قام أفراد الشرطة بإطلاق النار باتجاه السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح حرجة، وتم إعلان وفاته، بعد أن فشلت محاولات إنعاشه في المستشفى".

واعتقلت الشرطة بعد مقتل أبو أبو ناب ثلاثة شبان فلسطينيين من القدس والضفة الغربية، تنسب لهم شبهات الضلوع في سرقة السيارات؛ وقررت محكمة الصلح في القدس، اليوم، تمديد اعتقالهم لخمسة أيام.

وتتلكأ الشرطة حتى هذه اللحظة، في تقديم توثيق جريمة قتل أبو ناب، وعملية اعتقال الشبان الثلاثة، إلى هيئة المحكمة.

ووصل المعتقلون إلى قاعة المحكمة، اليوم، وهم يعانون من كدمات، وآثار عنف واضحة على أجسادهم، وأكدوا لمحاميهم أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء العنيف من عناصر الشرطة، خلال عملية الاعتقال.

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