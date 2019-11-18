دولي

مرشح للرئاسة الأمريكية: حكومة نتنياهو عنصرية

مرشح للرئاسة الأمريكية: حكومة نتنياهو عنصرية
بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
هاجم بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، قائلاً: إن حكومته عنصرية.

وأضاف ساندرز، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "يجب أن نخبر إسرائيل أن المساعدات العسكرية الأمريكية لكم يجب أن تكون مشروطة بتغيير السياسة تجاه قطاع غزة، الصحيح هو أن جزءًا من الـ 3,8 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل يجب أن يتم بالفعل نقلها لمساعدة سكان غزة، لن نساعد أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان والديمقراطية".

بدوره، رد السفير الإسرائيلي داني دانون عليه بالقول: "ربما لم يسمع ساندرز عن مغادرة إسرائيل غزة في عام 2005، وربما لم يكن قد زار معبر كرم أبو سالم، حيث تمر مئات الشاحنات يوميًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وربما لم يسمع عن أنفاق، إن تحويل المساعدات من إسرائيل إلى غزة، سيساعد حماس فقط التي احتفلت بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر".

أخبار ذات صلة

إسرائيليون يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي

إسرائيليون يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

إتفاق أولي بين غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة

إتفاق أولي بين غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة

عائلة جولدين تكشف عن الوعود التي قدمها لهم نتنياهو

عائلة جولدين تكشف عن الوعود التي قدمها لهم نتنياهو

بسبب &#34;ثغرات&#34; على الحدود.. إسبانيا تطلب مساعدة المغرب

بسبب "ثغرات" على الحدود.. إسبانيا تطلب مساعدة المغرب

روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب أن لا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد

روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب أن لا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد

ريفلين: بالإمكان تشكيل حكومة والخلافات شخصية

ريفلين: بالإمكان تشكيل حكومة والخلافات شخصية

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي &#34;عمارنة&#34;

نقابة الصحفيين تُندد باعتداء الاحتلال على مسيرة التضامن مع الصحفي "عمارنة"

طقس الاثنين.. بارد نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

طقس الاثنين.. بارد نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

رأفت: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة الاحتلال

بدران: علاقتنا بالجهاد الإسلامي راسخة وقائمة على رؤية متفق عليها

بدران: علاقتنا بالجهاد الإسلامي راسخة وقائمة على رؤية متفق عليها

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

السفير العمادي: مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء مصلحة فلسطينية

السفير العمادي: مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء مصلحة فلسطينية

منوعات

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي &#34;بروش ألماظ&#34;

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي "بروش ألماظ"

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

مُدرب لياقة بدنية يُكذب آديل بسبب وزنها.. هل خضعت لعملية جراحية؟

عربي

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

الأزمة اللبنانية مستمرة.. ولا بوادر لحل سياسي

الأزمة اللبنانية مستمرة.. ولا بوادر لحل سياسي