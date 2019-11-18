مرشح للرئاسة الأمريكية: حكومة نتنياهو عنصرية

هاجم بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، قائلاً: إن حكومته عنصرية.



وأضاف ساندرز، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "يجب أن نخبر إسرائيل أن المساعدات العسكرية الأمريكية لكم يجب أن تكون مشروطة بتغيير السياسة تجاه قطاع غزة، الصحيح هو أن جزءًا من الـ 3,8 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل يجب أن يتم بالفعل نقلها لمساعدة سكان غزة، لن نساعد أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان والديمقراطية".



بدوره، رد السفير الإسرائيلي داني دانون عليه بالقول: "ربما لم يسمع ساندرز عن مغادرة إسرائيل غزة في عام 2005، وربما لم يكن قد زار معبر كرم أبو سالم، حيث تمر مئات الشاحنات يوميًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وربما لم يسمع عن أنفاق، إن تحويل المساعدات من إسرائيل إلى غزة، سيساعد حماس فقط التي احتفلت بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر".

ترجمة: مؤمن مقداد