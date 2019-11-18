الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل













رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة الخليل، تمكن خلال مهمة مشتركة مع جهازي الأمن الوقائي والشرطة الخاصة، وبمساندة من جهاز الأمن الوطني، فجر اليوم الاثنين، من إغلاق نقطتين بيع وقود عشوائية غير قانونية، وضبط واتلاف 10000 لتر سولار مغشوش وغير قانوني، جنوب المحافظة.وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عملية الضبط، جاءت خلال مهمة قام بها الجهاز فجر اليوم، على نقاط البيع العشوائية، للحد من ظاهرة الوقود المغشوش، وغير المطابق للمواصفات، وذلك لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وما تخلفه من خسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.