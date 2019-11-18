شاهد: الرئيس عباس للصحفي عمارنة: الاحتلال قاتل وجيشه "سفلة"

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الأحد، المصور الصحفي معاذ عمارنة، مطمئناً على صحته، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي قاتل وجيشه "سفلة".وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاتصال الهاتفي، الذي دار بين الرئيس عباس والصحفي عمارنة، حيث تمنى الرئيس عباس للصحفي عمارنة الشفاء العاجل، وأبلغه أنه وجه كل الجهات المختصة بما فيها وزيرة الصحة؛ لتقديم كل ما من شأنه توفير العلاج المناسب والمطلوب له.وأدان الرئيس عباس، خلال الاتصال، الاعتداء الذي تعرض له الصحفي عمارنة من قبل قوات الاحتلال، معلناً وقوفه إلى جانبه.يذكر، أن الصحفي عمارنة، أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال، خلال تغطيته احتجاجات المواطنين على استيلاء الاحتلال على أراضيهم في صوريف شمال غرب الخليل، وفقد عينه اليسرى.