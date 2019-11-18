شؤون فلسطينية

رأفت: نأمل أن نتلقى رداً خطياً إيجابياً من حماس على رسالة الرئيس

رأفت: نأمل أن نتلقى رداً خطياً إيجابياً من حماس على رسالة الرئيس
هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، عن أمله أن ترد حركة حماس إيجابياً وخطياً على رسالة الرئيس محمود عباس، بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، كل القوى الفلسطينية، من داخل المنظمة أو خارجها، الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف: "نأمل أن نتلقى رداً خطياً إيجابياً من حركة حماس على رسالة الرئيس محمود عباس". 

في السياق، قال رأفت: إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستجتمع بعد عدة أيام، حيث ستناقش نقاطاً عديدة، في مقدمتها التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي، ومجلس الأمن والجمعية العامة، والمؤسسات الدولية، في محاولة للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

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