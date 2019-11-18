رأفت: نأمل أن نتلقى رداً خطياً إيجابياً من حماس على رسالة الرئيس

ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، كل القوى الفلسطينية، من داخل المنظمة أو خارجها، الموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.





وأضاف: "نأمل أن نتلقى رداً خطياً إيجابياً من حركة حماس على رسالة الرئيس محمود عباس".





في السياق، قال رأفت: إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستجتمع بعد عدة أيام، حيث ستناقش نقاطاً عديدة، في مقدمتها التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي، ومجلس الأمن والجمعية العامة، والمؤسسات الدولية، في محاولة للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.