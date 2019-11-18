دولي

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة

(مكان): استمرار مساعي الليكود وأزرق أبيض لمنع انتخابات ثالثة
نتنياهو وغانتس وريفلين
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الاثنين: إن المساعي لدى كل من (الليكود) و(أزرق أبيض)، مستمرة للخروج من العقدة السياسية المستعصية التي تهدد بالذهاب إلى انتخابات ثالثة في إسرائيل.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مع رؤساء الأحزاب المتشددة دينياً، بعيد لقائه رئيس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، ودعاهم إلى تليين مواقفهم. 

وسيعود نتنياهو إلى الاجتماع معهم اليوم في محاولة للحصول على تنازلات منهم، قد يعتبرها ليبرمان إنجازاً يعرضه على ناخبيه.

وبالتوازي، وافق طاقم التفاوض عن (أزرق أبيض)، أمس على كل المتطلبات التي طرحها نظيره عن (إسرائيل بيتنا)، وفق (مكان).

وصرح ليبرمان مساء أمس، أنه سيعمل كل ما بوسعه لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة، قائلاً: إن حكومة ضيقة ستكون كارثية لإسرائيل.

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