شؤون فلسطينية

17 فلسطينياً.. حصيلة اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون

17 فلسطينياً.. حصيلة اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، فإن من بين المعتقلين، الأسير المحرر الشيخ زيد سرحان من منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والأسير المحرر عمر ساري، من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حازم أبو خليفة من مخيم الجلزون، ومحمد شوامرة من رام الله، وزيد سرحان من مخيم الفارعة قرب طوباس، يذكر أن سرحان يعاني من عدة أمراض، وكان قد أجرى عملية زراعة كبد قبل نحو عامين.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته، بعد ان داهمت بناية سكنية في حي عين مصباح من مدينة رام الله.

إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر عمر ساري من طولكرم، والأسير المحرر عبد الحفيظ شحادة من عوريف قرب نابلس.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن غسان الشريف من مخيم العروب شمالا، وحازم أبو صبيح من المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي كلاً من أحمد المسالمة وقاسم المسالمة من بلدة بيت عوا، ومحمد عيسى زماعرة من حلحول شمال الخليل.

وفي سياق آخر، أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في حي الإرسال برام الله، كما وتم مداهمة بناية سكنية في حي عين مصباح بالمدينة، واقتحام منزل المحرر رامي الطياح في طولكرم.

وفي سياق متصل اندلعت مواجهات، مساء أمس الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في حي "رأس العامود" بالبلدة، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أطلق مستوطن الرصاص الحي في الهواء.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات، مساء أمس الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلوان بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات، اندلعت في حي "رأس العامود" بالبلدة، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أطلق مستوطن الرصاص الحي في الهواء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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