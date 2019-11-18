طقس الإثنين.. بارد نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-10 19-10 19-10 بيت لحم 17-10 19-10 19-10 رام الله والبيرة 16-9 18-9 18-9 طولكرم 24-14 25-14 25-14 نابلس 18-11 20-11 20-11 قلقيلية 24-14 25-14 25-14 جنين 23-14 24-14 24-14 سلفيت 17-10 19-10 19-10 طوباس 23-14 24-14 24-14 روابي 18-11 20-11 20-11 الخليل 16-8 18-8 18-8 غزه 23-15 24-15 24-15 أريحا 28-17 30-17 30-17 خانيونس 23-15 24-15 24-15 الأغوار الشمالية 26-15 28-15 28-15 رفح 24-14 25-14 25-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وساعات الليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء، يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.