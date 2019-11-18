نايف الرجوب: الحركة الإسلامية بزعامة حماس ستفوز بأغلبية مُريحة بالانتخابات المقبلة

نايف الرجوب القيادي في حركة حماس

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب: إن الحركة الإسلامية، بزعامة حركة حماس، ستفوز بأغلبية مُريحة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.



وأكد الرجوب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن حركة حماس جاهزة لهذه الانتخابات، وستعمل لإنجاحها وليختار الشعب من يُريد، فالأهم من النتائج هو نجاح العملية الانتخابية، مضيفًا: "البعض يتحدث عن حماس أنها لن تُسلم الحكم، هذا كلام غير صحيح، والدليل أننا سلمنا حكم قطاع غزة لأبو مازن بشروطه، في اتفاق قطر، ورفض هو الاستلام، لأنه يُريد أن تستسلم غزة للسلطة، وترفع الراية البيضاء".



ودعا الرجوب السلطة الفلسطينية، للذهاب لاستلام قطاع غزة، قبل الانتخابات، وفق برنامج وطني، وشراكة سياسية، مشيرًا إلى أن السلطة لم تحترم خيار الشعب الفلسطيني، الذي صوّت بالأغلبية لصالح حركة حماس، عام 2006، ما أدى لحدوث حالة احتقان ومواجهة في قطاع غزة عام 2007.



وعن لقاء قيادة حماس في الضفة بزعامة عزيز الدويك، بالسفير القطري محمد العمادي، قال الرجوب: "ما سمعناه من السفير العمادي، أنه يوجد جدّيّة عند السلطة الفلسطينية، لإجراء الانتخابات في المناطق الفلسطينية، وأنها وعدت باحترام النتائج، لكنه لم يتحدث عن ضمانات أو غيرها، وإنما حمل وعودًا من الرئيس محمود عباس".



وختم الرجوب، حديثه، قائلًا: إنه من الواضح، أن قطر سيكون لها دور المراقب والداعم، ولربما تدفع ماليًا؛ لإنجاح العملية الانتخابية، مضيفًا: "لكنني لا أرى أن قيادة السلطة برام الله، ستلتزم بالنتائج، وتحترم إرادة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.