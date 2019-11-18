شؤون فلسطينية

نايف الرجوب: الحركة الإسلامية بزعامة حماس ستفوز بأغلبية مُريحة بالانتخابات المقبلة

نايف الرجوب: الحركة الإسلامية بزعامة حماس ستفوز بأغلبية مُريحة بالانتخابات المقبلة
نايف الرجوب القيادي في حركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب: إن الحركة الإسلامية، بزعامة حركة حماس، ستفوز بأغلبية مُريحة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وأكد الرجوب خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن حركة حماس جاهزة لهذه الانتخابات، وستعمل لإنجاحها وليختار الشعب من يُريد، فالأهم من النتائج هو نجاح العملية الانتخابية، مضيفًا: "البعض يتحدث عن حماس أنها لن تُسلم الحكم، هذا كلام غير صحيح، والدليل أننا سلمنا حكم قطاع غزة لأبو مازن بشروطه، في اتفاق قطر، ورفض هو الاستلام، لأنه يُريد أن تستسلم غزة للسلطة، وترفع الراية البيضاء".

ودعا الرجوب السلطة الفلسطينية، للذهاب لاستلام قطاع غزة، قبل الانتخابات، وفق برنامج وطني، وشراكة سياسية، مشيرًا إلى أن السلطة لم تحترم خيار الشعب الفلسطيني، الذي صوّت بالأغلبية لصالح حركة حماس، عام 2006، ما أدى لحدوث حالة احتقان ومواجهة في قطاع غزة عام 2007.

وعن لقاء قيادة حماس في الضفة بزعامة عزيز الدويك، بالسفير القطري محمد العمادي، قال الرجوب: "ما سمعناه من السفير العمادي، أنه يوجد جدّيّة عند السلطة الفلسطينية، لإجراء الانتخابات في المناطق الفلسطينية، وأنها وعدت باحترام النتائج، لكنه لم يتحدث عن ضمانات أو غيرها، وإنما حمل وعودًا من الرئيس محمود عباس".

وختم الرجوب، حديثه، قائلًا: إنه من الواضح، أن قطر سيكون لها دور المراقب والداعم، ولربما تدفع ماليًا؛ لإنجاح العملية الانتخابية، مضيفًا: "لكنني لا أرى أن قيادة السلطة برام الله، ستلتزم بالنتائج، وتحترم إرادة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

نقابة المحامين: إطلاق النار المتعمد على الصحفي عمارنة جريمة حرب

نقابة المحامين: إطلاق النار المتعمد على الصحفي عمارنة جريمة حرب

الدفاع المدني يخطر 41 منشأة ويمنح 35 تصريحاً خلال 234 جولة تفتيش

الدفاع المدني يخطر 41 منشأة ويمنح 35 تصريحاً خلال 234 جولة تفتيش

الحبس ثلاث سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور في رام الله

الحبس ثلاث سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور في رام الله

صور: الضابطة الجمركية تضبط طني سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

صور: الضابطة الجمركية تضبط طني سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

نقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع عمارنة وتُطالب بحمايتهم من الاحتلال

نقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع عمارنة وتُطالب بحمايتهم من الاحتلال

التحقيقات الأولية تكشف إعدام جيش الاحتلال لشهيد القدس أمس

التحقيقات الأولية تكشف إعدام جيش الاحتلال لشهيد القدس أمس

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

شاهد: الرئيس عباس للصحفي عمارنة: الاحتلال قاتل وجيشه &#34;سفلة&#34;

شاهد: الرئيس عباس للصحفي عمارنة: الاحتلال قاتل وجيشه "سفلة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الأردن والخليج

الأردن والخليج

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: إطلاق النار المتعمد على الصحفي عمارنة جريمة حرب

نقابة المحامين: إطلاق النار المتعمد على الصحفي عمارنة جريمة حرب

الدفاع المدني يخطر 41 منشأة ويمنح 35 تصريحاً خلال 234 جولة تفتيش

الدفاع المدني يخطر 41 منشأة ويمنح 35 تصريحاً خلال 234 جولة تفتيش

الحبس ثلاث سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور في رام الله

الحبس ثلاث سنوات لمدانين بتهمة شهادة الزور في رام الله

صور: الضابطة الجمركية تضبط طني سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

صور: الضابطة الجمركية تضبط طني سكاكر وحلويات ومكسرات منتهية الصلاحية بنابلس

نقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع عمارنة وتُطالب بحمايتهم من الاحتلال

نقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع عمارنة وتُطالب بحمايتهم من الاحتلال

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

الضابطة الجمركية تضبط 10000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

17 فلسطينياً.. حصيلة اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون

17 فلسطينياً.. حصيلة اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

منوعات

&#34;شبهي أكتر مني&#34;.. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

"شبهي أكتر مني".. 5 فنانات يتفاجئن بشبيهات طبق الأصل

أول فيلم &#34;مُصنف للكبار&#34; يكسر حاجز المليار دولار

أول فيلم "مُصنف للكبار" يكسر حاجز المليار دولار

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

&#34;كابتن ماجد&#34; يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

"كابتن ماجد" يعود إلى الشاشة العربية.. وهذا اسمه الجديد

بعد الأسعار &#34;الفلكية&#34; لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

بعد الأسعار "الفلكية" لحفلة أحلام.. قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

صابرين تظهر بـ&#34;لوك&#34; جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

صابرين تظهر بـ"لوك" جديد ومن دون حجاب.. وتُعلق: لست مُحجبة من الأصل

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

أول ظهور لفجر السعيد بعد تعافيها من وعكتها الصحية

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

هل ذهبت تركة هيثم زكي لدار أيتام؟

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي &#34;بروش ألماظ&#34;

فاطمة رشدي.. فنان أشهر إسلامه ليتزوجها وأهداها يوسف وهبي "بروش ألماظ"

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

رامي جمال ينشرُ أوّل صورة لوجهه تظهر علامات البُهاق

عربي

العبادي يَطرح مبادرة من 16 نقطة لحل الأزمة بالعراق

العبادي يَطرح مبادرة من 16 نقطة لحل الأزمة بالعراق

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

سقوط قذيفتين صاروخيتين على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده

السفير الأمريكي الجديد في مصر يسلم أوراق اعتماده