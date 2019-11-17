دولي

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة

نتنياهو: إذا أقام غانتس حكومة أقلية سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده تعيش لحظات مصيرية في تاريخها.

وقال نتنياهو، في كلمة له باجتماع حزب (الليكود) في تل أبيب: "يجب القيام بخطوة طارئة، في حالة الطوارئ التي نعيشها الآن في ظل ما يفعله زعيم أزرق أبيض بيني غانتس"، مضيفا: "نحن الآن نعيش لحظات مصيرية في إسرائيل".

وأشار إلى أن الأحزاب العربية لا تؤيد دولة إسرائيل، ومن المصيبة أن يعول غانتس عليهم، موجهًا حديثه لغانتس قائلًا: "أحب أن اوضح لغانتس أنهم يريدون محاكمتك كمجرم حرب، أنت ويعلون وأشكنازي".

وأضاف نتنياهو، "إذا قامت حكومة أقلية، سيحتفلون بطهران ورام الله وغزة، وعلى الجميع أن يعي بأن أعضاء القائمة العربية المشتركة، يريدون تدمير دولة إسرائيل".

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