بدران: علاقتنا بالجهاد الإسلامي راسخة وقائمة على رؤية متفق عليها

حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران: إن المقاومة في غزة راشدة وحازمة وموحدة لديها غرفة عمليات مشتركة، وأدارت كل جولات التصعيد بتنسيق متكامل.



وأكد بدران في تصريحات صحفية، أن علاقة حركته مع حركة الجهاد الإسلامي متينة وراسخة وقوية، وقائمة على أسس ورؤية متفق عليها، ولا يمكن لأحد أن يتدخل بها سلبا أو يؤثر عليها.



وأوضح أن الاتصالات واللقاءات مع حركة الجهاد الإسلامي متواصلة وتكاد تكون يومية في الداخل والخارج، ويتم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني، مشيرا أن حماس والجهاد الإسلامي في خندق واحد والتنسيق والتوافق السياسي والعسكري بينهما يغيط الاحتلال وبعض الأطراف، لأنهما يجسدان حالة وحدة فلسطينية نادرة.



وحول التصعيد الأخير، بين بدران أن غرفة العمليات المشتركة أدارت المعركة بحكمة وحزم وردت العدوان، مؤكدا أن نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه الحزبية ولم يحقق شيئا سوى قتل المدنيين وارتكاب المجازر.



وأكد أن تهديدات نتنياهو للمقاومة لم تعد تنطلي على أحد ولا تخيف طفلا فلسطينيا، والمقاومة ترصد ليس فقط تصريحاته بل أكثر من ذلك وهي على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.