اتحاد الآثاريين العرب يعتمد عزمي الشيوخي منسقاً له في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش مؤتمر الآثاريين العرب آخر تطورات القضية الفلسطينية والقدس عاصمة دولة فلسطين وما تتعرض له المقدسات والآثار الفلسطينية العربية في فلسطين والقدس والخليل من أخطار السرقة والاستيطان والتهويد والأسرلة على رأس اهتمامات وسلم أولويات اتحاد الآثاريين العرب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد، وذلك بمشاركة وحضور امين عام اللجان الشعبية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي.



وقدم الشيوخي خلال جلسات المؤتمر الذي عقد في مدينة الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية الأسبوع الماضي، برعاية الجامعة العربية واتحاد الجامعات العربية وكان الحضور الفلسطيني النشط والفاعل لافتا جعل من القضية الفلسطينية تتصدر المشهد في جميع جلسات المؤتمر بالتكامل مع جميع ملفات الآثار العربية.



وفي نفس السياق، طلب أمين عام اتحاد الآثاريين العرب محمد الكحلاوي، من عضو اتحاد الاثاريين العرب خلف الطراونة، اعتماد الحقوقي والباحث المهندس عزمي الشيوخي منسقا لاتحاد الاثاريين العرب في دولة فلسطين .



ودعا الكحلاوي الطراونه للمتابعة مع الشيوخي بكل ما يخص الانشطة الخاصة باتحاد الاثاريين في فلسطين.



وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر دعا الشيوخي اتحاد الاثاريين العرب وجميع اعضائه بان يعقد المؤتمر القادم في عام 2020 في القدس عاصمة دولة فلسطين وان يتم التاكيد في التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر على الحفاظ على عروبة القدس وفلسطين وان يتم التاكيد على ان القدس عاصمة دولة فلسطين العربية وان يكون ضمن التوصيات حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين من الاخطار الاحتلالية وان تكون فلسطين والحفاظ على عروبتها على راس توصيات المؤتمر وفي مقدمة اولويات اتحاد الاثاريين العرب وبرامجه .



وقد لوحظ خلال جلسات مؤتمر الاثاريين العرب في هذا العام 2019 انه قد تحول المؤتمر الى تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية ومع المقدسات والاثار العربية الاسلامية والمسيحية في فلسطين وعاصمتها الابدية القدس الشريف من خلال الكلمات والمداخلات للمشاركين معبرين عن رفض الحضور لما يسمى بصفقة القرن ورفض برامج التهويد ورفض كل المؤامرات على القضية الفلسطينية العادلة .



وفي نفس الاطار بحث رئيس اتحاد المستهلك وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي على هامش مؤتمر الاثاريين العرب مع عضو اتحاد الاثاريين العرب وعميد كلية العلوم الاجتماعية والاثار بجامعة مؤته سابقا خلف الطراونة، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين الاردني والفلسطيني لتعزيز برامج حماية الاثار الفلسطينية خاصة والاردنية والعربية بشكل عام والموروث الحضاري والثقافي والتاريخي والانساني في البلدين والدول الشقيقة والتعاون المشترك بين جامعة مؤته واتحاد المستهلك واللجان الشعبية وجموع الباحثين في العلوم الاجتماعية والتاريخ والاثار والحضارات والثقافة في الاردن وفلسطين من اجل الحفاظ على الاثار والهوية الوطنية والقومية من اخطار برامج التهويد والتزوير والسرقة والقرصنة ومن اجل حماية القدس عاصمة دولة فلسطين وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية العربية من التهويد وطمس المعالم التاريخية والهوية العربية من خلال مزيد من الابحاث والدراسات التي تفند الرواية الاحتلالية وتثبت الرواية الفلسطينية والعربية بالتعاون والتكامل الفاعل مع اتحاد الاثاريين العرب وجميع جهات الاختصاص الفلسطينية والاردنية والعربية .



وفي نفس السياق تقدم الشيوخي من خلف الطراونة بعظيم الشكر والامتنان لوقوف الطراونة الى جانب المشاركين الفسطينيين في المؤتمر ودعمه واسناده الكامل لفلسطين من اجل ان تكون التوصيات في الجلسة الختامية للمؤتمر تتركز على دعم القضية الفلسطينية وحماية عروبة فلسطين والقدس عاصمة دولة فلسطين .



وتم الاتفاق على دراسة مقترحات للتعاون المشترك ما بين اتحاد المستهلك واللجان الشعبية مع كلية العلوم الاجتماعيه بجامعة مؤته ممثله بقسم الاثار لعقد انشطة ومؤتمرات وندوات من اجل حماية الاثار والتراث العربي الفلسطيني والاردني وخصوصا الثراث الفلسطيني في الوطن المحتل وفي القدس والخليل وبيت لحم واريحا ولاقي محافظات دولة فلسطين لما تتعرض له من اعتداءات وجرائم ومحاولات وبرامج احتلالية للتهويد .



ويذكر أن الكحلاوي قد كلف الطراونة باعتماد عزمي الشيوخي منسقا عن فلسطين في اتحاد الاثاريين العرب واجراء المتابعة اللازمة مع الشيوخي من اجل ترتيب ما يلزم للحفاظ على عروبة فلسطين وحماية مقدساتها والاثار فيها من الاعتداءات والاخطار التهويدية ومتابعة امكانية عقد الدورة 23 لمؤتمر الاثاريين العرب في القدس في فلسطين وان تعذر ان يعقد المؤتمر في الاردن الشقيق في اقرب بلد مطل على القدس عاصمة فلسطين الابدية .



وفي نفس الاطار، كانت قد قامت الباحثة روان الشيوخي من فلسطين بتقديم ورقة بحث بعنوان الإضافات والتغيرات الحديثة على المباني الاثرية التاريخية في البلدة القديمة بالخليل للباحث الدكتور المهندس وائل شاهين من جامعة بولتكنك فلسطين واظهرت هذه الدراسة البحثية ما احدثته البؤر الاستيطانية الاحتلالية من تشوهات بصرية على مظهرها الحضاري لمدينة الخليل القديمة .



يذكر أن الانتساب الى عضوية اتحاد الاثاريين العرب مفتوح وان العضوية فردية فيه للاثاريين وللباحثين والمهتمين العرب