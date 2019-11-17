السفير العمادي: مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء مصلحة فلسطينية



وبحث بشكل مفصل مع وليد الصايغ آليات تنفيذ مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من الوقود.



وأكد السفير العمادي أنه طرح هذا المشروع على الحكومة الفلسطينية في رام الله خلال زيارته الأخيرة كأحد الحلول المقترحة لحل مشكلة الكهرباء بغزة، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من الحكومة الفلسطينية على تنفيذ هذا المشروع في إطار الرؤية المشتركة لتخفيف العبء المالي على ميزانية السلطة في حال تشغيل المحطة على الغاز بدلاً من الوقود الصناعي، ومن أجل تطوير وتحسين أوضاع الكهرباء بغزة.



وشدد على أن تنفيذ هذا المشروع يعدّ مصلحة فلسطينية بإمتياز إذ أنه يصبح من السهل تزويد سكان غزة إضافة لتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء بتكلفة أقل مما يحصلون عليها الآن.



وأوضح بأنه بحث خلال اللقاء أيضاً مقترحاً لتنفيذ مشروع خط غاز الطهي لاستعمال السكان بتكلفة أقل مما يحصلون عليه الآن، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع الخاص بمحطة التوليد.



وأشار الطرفان إلى أنه جرى دراسة هذا المشروع وآلية تنفيذه مع جميع الأطراف وهناك توافق كامل على الرؤية العامة للتنفيذ على أن تكون كافة الإيرادات المتحصلة تدفع لتشغيل المحطة على مدار الوقت حتى يتم حل مشكلة الكهرباء بغزة بالكامل.



وفي سياق منفصل أعرب السفير العمادي عن حزنه الشديد لارتقاء الشهداء الأبرياء خلال جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة، وتمنى السلامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن ارتياحه للهدوء الحالي وتمنى أن يستمر حتى تستطيع دولة قطر بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية العمل على حل المشاكل الإنسانية لسكان قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وليد الصايغ المدير التنفيذي لشركة C.C.C العالمية، مالك مشروع محطة توليد الكهرباء بغزة، مساء اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة.