القبض على مطلوب في سلفيت صادر بحقه 7 مذكرات قضائية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الاحد القبض على مطلوب صادر بحقه 7 مذكرات قضائية، بقيمة مليون وستمائة الف شيكل، في بلدة دير بلوط شمال غرب سلفيت.



وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة القضائية وبإسناد من مركز شرطة بديا والحراسات في شرطة محافظة سلفيت، ألقت القبض على المطلوب خلال نشاط شرطي نفذته الليلة الماضية شمال غرب سلفيت.



وفي سياق متصل، ألقت القوة القبض أيضا عل سبعة اشخاص يوجد بحقهم عشر مذكرات قضائية.



وأكد ارزيقات انه تم تنفيذ المذكرات الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول.