الرئيس يهاتف عضو ثوري فتح محمد اللحام مطمئنا على صحته

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام، مطمئنا على صحته عقب الاعتداء الذي تعرض له اليوم من قبل قوات الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرة تضامنية مع الصحفي عمارنة على المدخل الشمالي لبيت لحم.



وأدان ، خلال الاتصال، هذا الاعتداء، متمنيا للحام الشفاء العاجل بحسب ما نقلته وكالة "وفا" الرسمية.