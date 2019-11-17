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رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر

رغم تواصل الرفض الشعبي.. بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
على الرغم من تواصل الرفض الواسع لها من قبل الحركة الاحتجاجية، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اليوم الأحد، بمشاركة خمسة مرشحين يمثلون وجوها من النظام الذي يطالب الحراك الشعبي المتواصل، برحيله.

وبعد تسعة أشهر من الحركة الاحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، ما زال الشارع يرفض انتخاب رئيس خلفا له. وقد أسقط انتخابات كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو، لعدم وجود مترشحين.

لكن الأمر مختلف في انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر، إذ تبدو السلطة وخصوصا قيادة الجيش ماضية في تنظيمها، خلافا لرغبة الحراك الشعبي، وتقدم خمسة مرشحين تقدموا للتنافس من أجل الوصول إلى قصر المرادية (مقر رئاسة الجمهورية).

والسبت، دعت قيادة الجيش "كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش (...) للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد"، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

والمرشحون الخمسة هم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.

وبدأ رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، علي بن فليس (75 عاما)، حملته الانتخابية من تلمسان (غرب). وبرر اختياره المشاركة في الانتخابات بـ"إطفاء النار وإنهاء حكم العصابة الفاسدة والعودة إلى الحكم الديمقراطي"، كما جاء في خطاب نقلته قناة النهار. وهزم المحامي بن فليس مرتين في الانتخابات الرئاسية ضدّ بوتفليقة في 2004 ثم في 2014، وفي الحالتين تحدث عن تزوير.

أما رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط، عبد المجيد تبون (74 عاما)، فاختار أن يبدأ حملته الانتخابية من جنوب البلاد بولاية أدرار، بينما خصص اليوم الأول من الحملة "لاجتماعات تنظيمية داخلية"، كما صرح لوكالة "فرنس برس"، عبد اللطيف بلقايم، من المكتب الاعلامي للمترشح. وإلى أدرار أيضا توجه المرشحان عز الدين ميهوبي (60 عاما) وعبد العزيز بلعيد (56 عاما) في اليوم الأول من الحملة.

من ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، بدأ المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة حملته الانتخابية، ووعد بأن يحول المكان إلى "متحف للحراك الشعبي" باعتباره نقطة التقاء كل الاحتجاجات منذ 22 شباط/ فبراير.

وأمام نحو مئة مناصر له، قال بن قرينة "أُعلن انطلاق الحملة الانتخابية من نفس الدرج الذي كنت أقف فيه مع الملايين خلال الحراك الشعبي في أسابيعه العشر الأولى". وأضاف أن الحراك "أسقط إمبراطوريات الفساد السياسي والمالي" و "أسس لجزائر جديدة".

وكانت أستاذة في التعليم الثانوي، أمينة حجاج، من بين المشاركين في التجمع. وقد هتفت وهي ترفع صورة له "بن قرينة رئيس الجمهورية".

وقالت "بن قرينة يحافظ على وحدة البلاد لذلك اخترت دعمه بكل حرية، وأطلب من الجميع أن يحترم اختياري كما أحترم من قرّر المقاطعة".

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