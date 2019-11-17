وزارة الأوقاف بغزة تنفي تحديد سعر العمرة لهذا العام





وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها عبر صفحتها "فيس بوك" إنها طالبت أصحاب عقود العمرة بتقديم برامج العمرة لهذا الموسم على أن يتم دراستها واقرارها من قبل الوزارة وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة لتقديمها للمواطنين بشكل يتيح المجال للشركات بالمنافسة.





















رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة انها لم تعلن عن تسعيرة العمرة لهذا العام حتى اللحظة.