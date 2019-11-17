دولي

إتفاق أولي بين غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة

إتفاق أولي بين غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرق التفاوض من حزبي أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، الاتفاق على الأسس والخطوط العريضة لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وبحسب موقع"يديعوت أحرونوت"، فإن الحزبين أعلنا عن إحراز تقدم حقيقي ومهم جدًا في المفاوضات التي جرت اليوم بينهما، وتتعلق بأساسيات الدين والدولة والقضايا العامة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

ولم تتضح صورة ما جرى الاتفاق عليه، إلا أن هذا الاتفاق في حال تم فعليًا بالإعلان عن تشكيل حكومة يترأسها غانتس بمشاركة أحزاب اليسار ممثلةً بالعمل - جيشر والمعسكر الديمقراطي ودعم القائمة العربية المشتركة من الخارج، فسيعني ذلك تشكيل حكومة أقلية، وستعني توجيه ضربة قاسية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي المؤقت.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم  كشفت هذا الصباح أن ليبرمان أعطى الضوء الأخضر لفريق التفاوض عن حزبه بالتوصل لاتفاق مع حزب غانتس.

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